Главные новости за 7 марта 2019 года

Синоптики предупредили украинцев о затяжных дождях и мокром снеге. Уже с пятницы большую часть Украины накроют дожди. По стране ожидается снижение температур.

Украинки хотят получить на 8 марта заботу и внимание. Но мужчины предпочитают цветы. Большинство украинских женщин хотят получить от мужчин на 8 марта цветы. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Греки отпустили менеджера Курченко, фигуранта «Миротворца», арестованного по просьбе Украины. Афинский апелляционный суд освободил россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. По данным российских СМИ, в соответствующем решении указывается, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке.

Общаясь с главой Apple, Трамп забыл его фамилию. С президентом США Дональдом Трампом произошел новый конфуз. Встречаясь в Вашингтоне с представителями министерства труда и директором компании Apple Тимом Куком, он забыл фамилию последнего.

В Италии разогнали крупнейший в стране лагерь нелегальных мигрантов. В итальянском городке Сан Фердинандо разгромили крупнейший лагерь нелегальных мигрантов в стране. Палатки беженцев сносили бульдозерами.

Аномальный шторм напугал весь Лос-Анджелес. На Лос-Анджелес обрушился аномальный шторм. По данным местных синоптиков, всего за несколько минут в небе над американским городом вспыхнули полторы тысячи молний.