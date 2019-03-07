Синоптики предупредили украинцев о затяжных дождях и мокром снеге

Уже с пятницы, 8 марта, большую часть Украины накроют дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране ожидается снижение температур.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

На праздники, 8-10 марта, сухо будет лишь на юге страны, а уже с понедельника, 11 марта, дожди накроют всю Украину.

Днем в большинстве областей температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов днем и 2-5 ночью. Чуть теплее будет на юге и в Крыму.

Синоптики говорят, что на следующей неделе температура будет лишь снижаться.

Ожидаются дожди и в Киеве. Причем, со вторника, 12 марта, температура в столице опустится до 4-6 днем и до 1 мороза ночью. Пройдет мокрый снег.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали о резком ухудшении погоды по всей Украине на выходных.

Ранее в столице был установлен уникальный температурный рекорд.