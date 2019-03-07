Украинки хотят получить на 8 марта заботу и внимание. Но мужчины предпочитают цветы

Большинство украинских женщин хотят получить от мужчин по случаю 8 марта цветы. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 февраля 2019 года.

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», в целом по итогам опроса топ-6 подарков, которые хотели бы получить женщины выглядит следующим образом:

— цветы (23% хотят получить);

— забота и внимание (12%);

— ювелирные украшения (7%);

— туалетная вода или духи (6%);

— романтический ужин (5%);

— деньги (3%).

Как отмечает издание, количество женщин, которые хотели бы получить заботу и внимание, с 2018 года выросло с 6% до 12%. При этом по сравнению с 2018 г несколько уменьшилось количество желающих получить романтическое путешествие (с 7% до 5%). Кроме того, несколько меньше женщин отметили деньги как подарок, по сравнению с прошлым годом (с 5% до 3%).

Между тем, топ-6 подарков, которые хотели бы подарить мужчины в связи с Международным женским днем выглядит несколько иначе:

— цветы (32% намерены дарить);

— деньги (7%);

— ювелирные украшения (7%);

— заботу и внимание (6%);

— туалетную воду, духи или косметику (5%);

— романтический ужин (5%);

— деньги (7%).

Планы мужчин за год практически не изменились, уменьшилось количество мужчин, которые не планируют дарить подарки вовсе (с 6%, до 2%).

Таким образом, значительные расхождения между желаниями женщин и намерениями мужчин в этом году можно наблюдать лишь в двух позициях: мужчины готовы дарить цветы чаще, чем того хотелось бы бы женщинам, а заботу и внимание — почти вдвое реже.

В ходе исследования, которое проводилось методом личного интервью, были опрошены 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Как сообщала «Фраза», в 2016 году 10% женщин не ждали от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания.