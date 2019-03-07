Главе Волынской ОГА подарили копию Томоса с памятной надписью

Митрополит УПЦ КП Михаил (Зинкевич) подарил главе Волынской ОГА Александру Савченко копию Томоса с памятной дарственной надписью. Как выяснили журналисты «Фразы», он вручил его 7 марта.

Об этом сообщает «ВолиньPost».

«Это касается не только Церкви, но и нас с вами, всей Украины», – сообщил митрополит Михаил Зинкевич, вручая Александру Савченко копию Томоса, которую он получил в Стамбуле.

В свою очередь, Александр Савченко выразил уверенность, что благодаря Томосу Украина сможет стать независимым государством: «Благодаря владыке Михаилу, Президенту Украины, народу Украины наша страна находится на пути к получению полной независимости», – рассказал Савченко. Почему он не считает Украину независимым государством на данный момент, чиновник не уточнил.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни под предлогом «перехода» в новую Церковь сторонники УПЦ КП захватили храм УПЦ.