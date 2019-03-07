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В результате сексуального скандала в лучшем вузе страны лишился работы один из доцентов

В результате сексуального скандала в лучшем вузе страны лишился работы один из доцентов

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко приняло решение об увольнении доцента Института биологии и медицины Петра Романенко из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре заведения.

В частности, как сообщается, соответствующее решение было принято еще 22 февраля, спустя без малого месяц после того, как в ректорат поступило заявление от студенток о неправомерном поведении Романенко во время проведения учебной практики в Каневском природном заповеднике летом 2018 года.

Созданная для проверки этой информации комиссия обнаружила «ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики». Кроме того, «отдельные действия и высказывания доцента Романенко» были «признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников» с точки зрения Этического кодекса университетского сообщества.

Как сообщали СМИ со ссылкой на свидетельницу студентки Клементины Квиндт, доподлинно известно о шестерых студентках, пострадавших от домогательств Романенко в 2018 году.

Отметим КНУ занимает первое место в Консолидированном рейтинге вузов Украины.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года стало известно, что 94% женщин, работающих в голливудской киноиндустрии, назвали себя жертвами сексуальных домогательств.

Тэги: общество, увольнение, сексуальность, образование, домогательство, новости Украины, Киевский национальный университет

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