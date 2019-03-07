Киевлянам упростили получение свидетельств о рождении

Начиная со следующей недели свидетельства о рождении ребенка в Киеве начнут выдавать не только в роддомах или отделах государственной регистрации актов гражданского состояния, но и в центрах предоставления админуслуг. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, одновременно с получением метрики родители смогут также зарегистрировать место проживания ребенка и оформить документы на получение социальной помощи, положенной при рождении малыша.

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, столичные власти намерены не только расширить спектр услуг, предоставляемых в ЦПАУ, но и увеличить их сеть. «Наша цель — сосредоточить в одном месте все админуслуги, чтобы не заставлять людей обращаться в различные учреждения для их получения», — отметил заместитель мэра.