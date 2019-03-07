Австралийцы обнаружили правильный способ использования рулона туалетной бумаги

Австралийская организация потребителей CHOICE наткнулась на саму первую инструкцию по использованию рулона туалетной бумаги. Как выяснили журналисты «Фразы», она датируется 1891 годом.

Как сообщает The Sun, перфорированная туалетная бумага была изобретена в 1871 году Сетом Уилером. Он впоследствии повторно запатентовал свое изобретение в виде рулона в 1891 году. При этом его патентная заявка включала подробные схемы, которые четко показывают, как необходимо вешать и перфорировать бумагу.

«Таким образом, размещая бумагу поверх рулона вы используете этот чудо-продукт именно так, как его задумал создатель», — заключает издание.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2013 года австралийская компания Toilet Paper Man выпустила рулон туалетной бумаги из 22-каратного золота стоимостью $1376900.