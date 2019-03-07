Греки отпустили менеджера Курченко, фигуранта «Миротворца», арестованного по просьбе Украины

Афинский апелляционный суд освободил россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным российских СМИ, в соответствующем решении указывается, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса, ошибка якобы заключалась в отсутствии международного ордера на арест.

Как утверждается, Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию встретить его.

Как сообщала «Фраза», 28 февраля 2019 года греческая полиция задержала в афинском аэропорту гражданина РФ, специалиста в области энергетики Евгения Калинина. В Украине его обвиняют в нарушении налогового законодательства, однако защитник называет это дело политическим, поскольку его клиент поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича и находится в базе сайте «Миротворец».

До 2011 года Калинин занимал должность вице-президента ТНК-ВР Коммер (украинское представительство российской компании ТНК-ВР Холдинг), а в 2013-2014 гг был исполнительным директором холдинга «СЕПЕК», возглавляемого олигархом Сергеем Курченко.