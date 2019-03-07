В Италии ввели необычный запрет для туристов

В Италии туристам запретили гулять по национальному парку Чинкве-Терре в Лигурии в шлепанцах. Как выяснили журналисты «Фразы», за нарушение могут выписать крупный штраф.

Местные власти обещают штрафовать нарушителей на суммы от пятидесяти до 2,5 тысяч евро.

Чиновники говорят, что ввели запрет после жалоб местных спасателей: по их словам, именно неправильная обувь часто приводит к несчастным случаям в горной местности.

Теперь таких туристов будут штрафовать «в зависимости от масштаба работ по спасению».

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