Власти Шри-Ланки объявили необычную вакансию. Как выяснили журналисты «Фразы», в стране ищут палача для наркоторговцев.

По данным местных СМИ, заявки на данную должность уже подали более ста человек.

Не так давно на Шри-Ланке решили вернуть смертную казнь через повешение для наркоторговцев. Теперь властям требуется палач.

Для претендентов вводятся требования: кандидату должно быть 18-45 лет, при этом он должен обладать «хорошим интеллектом, духовной силой и превосходным нравственным характером».

Как писала «Фраза», Собчак возложила на Сталина ответственность за уничтожение «русского мира».

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