Названа вероятная причина самоубийства солиста The Prodigy

Лидер знаменитой панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен озвучил собственную версию самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта. Как выяснили журналисты «Фразы», к трагедии могло привести одиночество.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на портал NME, Роттен признался, что они с Флинтом были хорошими друзьями, и когда он узнал о его смерти, это «разбило ему сердце».

«Его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило», ‒ заявил музкант.

Версию суицида из-за наркотиков Джонни Роттен категорически отвергать не стал, отметив, что такое возможно.

«Но вы должны понять, что мы больше не заботимся друг о друге. Если кому-то нужна помощь, приходите и поговорите со мной. Не нужно умирать», ‒ добавил он.

Как писала «Фраза», после смерти Кита Флинта группа The Prodigy отменила все концерты.

Ранее в смерти солиста The Prodigy «обвинили» известного футболиста.