Скончался первый бас-гитарист легендарной группы Queen

В среду, 6 марта, скончался первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил барабанщик коллектива Роджер Тейлор.

«Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», ‒ написал музыкант.

Как известно, Майк Гроуз начал играть в Queen в 1970 году. Он пробыл в составе группы несколько месяцев, пока коллектив не познакомился с бас-гитаристом Джоном Диконом.

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