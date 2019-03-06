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Главные новости за 6 марта 2019 года

Главные новости за 6 марта 2019 года

Отныне в Украине не будет книг жалоб и предложений. Кабинет министров Украины прекратил действие 150 устаревших нормативно-правовых актов, принятых в 1993-1997 годах. В частности, отменил обязательное ведение книги жалоб для бизнеса и упростил оформление долгосрочных виз для иностранцев. По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, обязательное ведение книг жалоб стоило бизнесу как минимум 45 млн грн в год. Отныне же, по его словам, потребители смогут передавать свои жалобы через кол-центры или средства электронной связи.

В полиции и ГПУ не увидели связи между дерзким убийством ювелира и делом «бриллиантовых прокуроров». Полиция подтвердила, что жертвой убийства в собственном «Мерседесе» в Киеве стал владелец ювелирного бизнеса Сергей Киселев и на данный момент рассматривает несколько версий случившегося. Об этом сообщили Отделе коммуникации полиции Киева. В частности, как сообщается, основной версией является убийство из корыстных побуждений.

Спустя пять лет войны в рейтинге миллиардеров Forbes оказались сразу семь украинцев. В обновленном традиционном рейтинге самых богатых людей мира журнал Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Самым богатым оказался владелец компаний «СКМ», «Метинвест» и «ДТЭК» Ринат Ахметов, который занял 272 строчку рейтинга с капиталом $6 млрд. Таким образом он поднялся по сравнению с прошлым годом сразу на 62 позиции.

Мэр Днепра пообещал 200 тыс. грн тем, кто сломает руку вандалам, рекламирующим наркотики. А лучше две. Городской голова Днепра Борис Филатов пообещал выплатит от 100 до 200 тыс. грн за информацию о наркоторговцах, чьи объявления «украсили» всю центральную часть города. «Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей „рекламой“ всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава», — написал мэр, добавив, что его «железное терпение» лопнуло.

Всего за одну неделю жертвами гриппа в Украине стали четыре человека. От гриппа в Украине продолжают умирать люди. Только за девятую неделю 2019 года жертвами болезни стали четыре человека. Такие данные приводит Минздрав Украины. Всего с начала этого года от гриппа в нашей стране умерли 45 людей.

Посиделки с картами и водкой в Борисполе закончились убийством. В Борисполе Киевской области произошло убийство. В одной из квартир распивали водку и играли в карты два товарища. Как сообщает полиция, между ними произошла ссора, после которой один пырнул другого кухонным ножом прямо в живот. Поняв, что натворил, он сбежал, но был вскоре задержан полицией и во всем сознался.

За возвращение в ринг Кличко предложили очень круглую сумму. Но заработать ее будет совсем не просто. Стриминговая платформа DAZN предложила бывшему чемпиону мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Владимиру Кличко гарантированный контракт в $40 млн за возвращение на ринг. 42-летний украинец получит эту сумму, если проведет три боя на профессиональной арене ориентировочно в мае, сентябре и декабря текущего года. Первый бой должен пройти в Германии против одного из представителей первой десятки мирового боксерского рейтинга. Остальные два боя — это реванши против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, которым Кличко в свое время проиграл. Планируется, что поединки пройдут на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Синоптики рассказали о резком ухудшении погоды по всей Украине на выходных. На выходных, 9-10 марта, в Украине резко ухудшится погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что по всей стране ожидаются дожди. В Ужгороде и на юге Украины днем будет до 10-13 тепла, а ночью до 4-6.

Из-за ужина российского премьера Медведева его охрана заблокировала центр Люксембурга. В Люксембурге вечером вторника, 5 марта, случился настоящий транспортный коллапс из-за российского премьер-министра Дмитрия Медведева. После того, как он захотел отужинать, его охрана перекрыла весь центр. Кортеж главы российского правительства перекрыл несколько улиц в центре крошечного герцогства.

Специалисты ООН оценили мировой «черный рынок органов» в шестьсот миллионов долларов. Специалисты из ООН оценили мировой «черный рынок органов». Его годовой оборот равен шестистам миллионам долларов. Такие цифры озвучили в управлении ООН по наркотикам и преступности на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями в Гватемале, в котором также участвуют Гондурас, Сальвадор, Доминикана, Мексика, Коста-Рика. В ООН заявили, что именно в этих странах проблема «черного рынка органов» ощущается сильнее всего.

Журналисты рассказали как благодаря Instagram процветает торговля на костях. Instagram, помимо прочего, является платформой, благодаря которой в США процветают сделки по продаже человеческих костей. По данным СМИ, это произошло благодаря тому, что после скандалов на одном из крупнейших онлайн-магазинов eBay и ряде других платформ подобные товары запрещены. Согласно американскому законодательству, если у вас есть деньги, вы можете купить человеческие кости у частного продавца, даже не зная, кому принадлежали эти кости и откуда они взялись.

Тэги: Кабинет Министров Украины, убийство, общество, рейтинг, Генеральная прокуратура Украины, здоровье, книга, Днепр, наркотики, Forbes, миллиардер, вандализм, жалоба, Борис Филатов, предложение, Национальная полиция Украины, бриллиантовые прокуроры, новости Украины

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