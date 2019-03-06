Отныне в Украине не будет книг жалоб и предложений

Кабинет министров Украины прекратил действие 150 устаревших нормативно-правовых актов, принятых в 1993-1997 годах. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, отменил обязательное ведение книги жалоб для бизнеса и упростил оформление долгосрочных виз для иностранцев.

Как сообщает «Новое время», по словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, обязательное ведение книг жалоб стоило бизнесу как минимум 45 млн грн в год. Отныне же, по его словам, потребители смогут передавать свои жалобы через кол-центры или средства электронной связи.

Также Кабмин принял решение, которое позволит иностранцам оформлять долгосрочную визу без выезда заграницу.

Как сообщала «Фраза», в июне 2018 года стало известно о существовании в Киеве мобильного приложения под названием «Всеукраинская книга жалоб «КАРАТЄЛЬ», в рамках которого департамент городского благоустройства предложил высказывать пожелания и предложения КП «Киевблагоустройство» по вопросам чистоты и благоустройства города, содержания парков и скверов и т. д.