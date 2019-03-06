В кинотеатрах Украины стартует фестиваль фильмов про мам — «Mother Fest»

28 марта в кинотеатрах Украины стартуют показы самого очаровательного фестиваля этой весны — «Mother Fest». Как выяснили журналисты «Фразы», информацию о проведении фестиваля в разных городах можно найти по этой ссылке.

В анонсе организаторов фестиваля отмечается: «Говорят, что в мире существует более 7000 языков. Но есть одно слово, понятное каждому человеку на Планете. Это слово „мама“. В бешеном темпе современности мы успеваем почти все: зарабатывать деньги, путешествовать, строить отношения, рассказывать о своей счастливой жизни в социальных сетях. Но так часто забываем о самом важном — о человеке, который эту жизнь нам подарил. Давайте поставим время паузу, возьмем цветы и сводим наших мам в кино на фильмы о таких же невероятных женщинах, как они».

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», Obozrevatel.ua, Фокус, Портал «Хочу», Woman Magazine, Kinoafisha.ua, Kinofilms.ua, Etcetera.Media, Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua, Kolobok.ua, Zaxid.net, Кіно Карта.