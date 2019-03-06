Эксперты считают, что ПЦУ может лишиться Томоса, - СМИ

При вхождении в должность главы ПЦУ не было делегаций Поместных Церквей - они не признали автокефалию. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты полагают, что ПЦУ может лишиться Томоса.

Такой опыт у Константинопольского патриарха уже есть, а содержание договора с ним до сих пор не разглашается, сообщает «Голос.ua».

В Соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония интронизации (восхождение на престол) предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Политолог Елена Дьячеко отмечает: «Никто из Поместных Православных церквей не прислал ни делегацию, ни поздравления к интронизации Епифания. Православие не признало ПЦУ ни православной, ни церковью. Зато были римо-католики, греко-католики и политики».

Кроме того, Дьяченко высказала мнение, что инициированный президентом Томос об автокефалии ПЦУ не дает электорального эффекта, а лишь раскалывает общество по религиозным предпочтениям. Ведь большая часть православных автокефалию от Константинополя не поддерживает. Ведь ПЦУ, получившая Томос, примерно вдвое меньше крупнейшей конфессии - УПЦ Московского патриархата (около 6 тысяч приходов ПЦУ против 12 тысяч УПЦ).

Дьяченко допустила: «Похоже, реализация предвыборного проекта «Томос» работает, скорее, против его электорального результата, чем на него». Политолог сравнивает интронизацию главы ПЦУ Епифания с интронизацией Митрополита Онуфрия во главе УПЦ четыре года назад. Она напоминает, что в августе 2014 года, для того, чтобы присутствовать при восхождении на престол Онуфрия в Киев прибыли представители 13 Поместных Церквей. Фактически, были делегации всех Православных Церквей мира.

На той интронизации присутствовали представители Администрации Президента, а сам Глава Государства, встретившись с главой УПЦ Онуфрием, приветствовал его усилия по поиску мира, согласия и объединения. «Церковь нуждается в диалоге единения», - сказал тогда Президент Петр Порошенко.

Однако в 2018 году он стал заявлять, что в храмах УПЦ на богослужениях молятся о «российском войске». «Как можно ходить в церковь, если служба Божья там начинается с молитвы за Кирилла, за Путина, за российское войско. Какое отношение они имеют к Украине?», – говорил Президент.

Священники УПЦ обращались к Президенту с «почтительной просьбой» найти в богослужебных книгах «несуществующие фейковые молитвы о российском войске и о президенте РФ Путине», и предлагали подарить советникам Президента служебники, чтобы те убедились, что подобных молитв там нет.

Тем не менее, Глава государства продолжил заявлять о неких «молитвах за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев». Весной 2018 года он обратился к Константинопольскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии неким «православным верующим Украины». Просьбу поддержала Верховная Рада.

Планировалось, что для получения автокефалии будет создана церковная структура из представителей трех конфессий – УПЦ, Киевского патриархата и УАПЦ. Но, пользующаяся признанием в православном мире УПЦ идею автокефалии от Константинополя не признала. Из 90 архиереев к проекту присоединились только двое.

Таким образом, Православная церковь в Украине (ПЦУ) была создана на объединительном соборе Киевского патриархата и УАПЦ. 6 января Константинопольский патриарх Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию грамоту об автокефалии - Томос. После этого Глава государства совершал поездку по областям, где он презентовал Томос. Президент в сопровождении священнослужителей ПЦУ побывал в Ровно, Виннице, Луцке и Борисполе.

Немецкий журнал Der Spiegel тогда писал: «Складывается впечатление, что президент неожиданно превратился в проповедника. У грамоты есть и светская функция. Для Порошенко она последний шанс избежать практически гарантированного поражения».

3 февраля состоялась интронизация Епифания, на которой не присутствовала ни одна поместная Церковь, за исключением Константинопольского патриархата, предоставившего Томос. Ни одна из православных Церквей не направила официальных приветствий.

Церемония интронизации заключалась в том, что митрополит Константинопольского патриархата Эммануил, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ) поочередно посадили главу ПЦУ Епифания на трон.

После этого Епифанию были преподнесены знаки его титула. В частности, одну панагию (нагрудный образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий, который возглавляет Украинскую православную Церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний предстоятель Украинской Православной Церкви в США тоже под омофором Константинополя.

Президент Петр Порошенко после церемонии заявил: «Интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины символизирует, что божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен». Также Порошенко поблагодарил всех причастных к созданию ПЦУ - в частности, депутатов Верховной Рады и лично спикера парламента Андрея Парубия, украинское правительство.

После мероприятия Глава государства с супругой отправился в Цетризбирком для регистрации в кандидаты на президентские выборы. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей станице в Facebook написал: «В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты».

Впрочем, эксперты обратили внимание, что праздник был не столь масштабным, как объединительный собор и принесение Томоса в Украину.

Так, во время объединительного собора 15 декабря официально сообщалось о 10 тысячах человек, собравшихся на Софийской площади. Когда, 7 января Томос выставили на обозрение в Софии Киевской, сообщалось о многотысячной очереди желающих посмотреть на документ.

Во время интронизации предстоятеля УПЦ Софийская площадь была пуста. Политолог Павел Рудяков считает, что организацией массовых мероприятий не занимались намеренно. По его мнению, церковная риторика власти ослабевает.

«Проект ПЦУ был заведомо обречен на непризнание. Кроме того, к нему скоро пропадает интерес, так как весь церковный тезис вышел из зоны интереса кандидата в Президенты Петра Порошенко. К проекту ПЦУ будет ослаблено внимание и пойдет вялотекущий процесс», - прогнозирует Рудяков.

Он отметил отсутствие на мероприятиях связанных с Томосом главы Киевского патриархата Филарета. Во время интронизации Епифания Филарета не было из-за проблем со здоровьем (запретили врачи). Но Глава УПЦ КП также не был в Стамбуле на получении Томоса. А 7 января, когда Петр Порошенко с Епифанием вместе внесли Томос в Софийский собор, Филарет тоже отсутствовал. Он в это время служил литургию во Владимирском соборе.

Филарет не побывал на мероприятии по выдвижению на второй срок Президента Петра Порошенко (хотя побывал на аналогичном съезде у Юлии Тимошенко). А присутствовавшему там Епифанию слова не предоставили.

Политолог Алексей Якубин ранее отмечал неуверенность власти в Томосе от Константинополя. Ведь до сих пор остается неизвестным содержание договора, подписанного Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября. Эксперты допускают, что Константинополю обещано имущество (что может не устраивать Киевский патриархат). В Администрации Президента не предоставляют информацию.

А если условия договора не будут выполнены, украинская сторона может лишиться Томоса.

«Такой опыт у Константинопольского патриарха Варфоломея уже есть. Например, Западноевропейскому экзархату русских приходов в 1999 году он дал Томос, а в 2018 году его отобрал», - говорит политолог.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ПЦУ не хотят принимать в состав львовскую общину УГКЦ.