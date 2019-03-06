Журналисты рассказали как благодаря Instagram процветает торговля на костях

Instagram, помимо прочего, является платформой, благодаря которой в США процветают сделки по продаже человеческих костей. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло благодаря тому, что после скандалов на одном из крупнейших онлайн-магазинов eBay и ряде других платформ подобные товары запрещены.

Как сообщает «Новое время», согласно американскому законодательству, если у вас есть деньги, вы можете купить человеческие кости у частного продавца, даже не зная, кому принадлежали эти кости и откуда они взялись.

Однако в последние годы тематические сайты и онлайн-магазины, на которых художники и скульпторы покупали кости для своих произведений, начали блокировать такие сделки. Например eBay запретил размещение подобных объявлений после того, как Кристина Холлинг и Райан Сейдеманн из Министерства юстиции штата Луизиана обнаружили продажи 454 человеческих костей, 56 из которых имели «судебный или археологический интерес» и не должны были продаваться.

Несмотря на это, рынок продолжает расти, в том числе благодаря Instagram, где еще в 2013 году было всего 5 подобных публикаций с общей запрашиваемой стоимостью костей в $5,2 тыс., а уже спустя три года там появилось около 77 объявлений в общей сложности на $60 тыс. Для продвижения своих объявлений торговцы используют специальные хештеги #trophyskulls и #realbone.

Археологи Дэмиен Хаффер и Шон Грэм, которые пытаются отслеживаться продажи человеческих костей, утверждают, что коллекционеры костей нарушают научные и этические нормы, поскольку зачастую об истории «товара» совсем нет информации. В итоге из костей рук делают ожерелья, а черепа устанавливают под стеклами столов.

«Возможность отображать и торговать человеческими останками через соцсети и онлайн-продажи привела к тому, что кости стали потребительским продуктом для рынка коллекционеров, а не объектом археологической, исторической или анатомической ценности», — жалуются ученые.

Instagram является крупнейшей соцсетью для обмена фотографиями и видеозаписями, а также одноименное приложение, позволяющее быстро обрабатывать фотовидеоматериалы, применять к ним фильтры и делиться с другими.