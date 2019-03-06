В США «очень милая собака» откусила руку ребенку

В США, в штате Юта, произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут собака породы хаски откусила руку четырехлетнему мальчику, который решил поиграть с животным.

Как пишут местные СМИ, выяснилось, что малыш «подлез под соседский забор, чтобы поиграть с собаками».

Одна из собак породы хаски атаковала малыша и откусила ему руку, после чего съела ее.

Полиция забрала собак и отправила их на карантин. Возможно, они больны бешенством.

Ребенка же сейчас спасают врачи.

Как писала «Фраза», в США живет собака, у которой в ухе вырос рот.

Ранее в Запорожье бойцовский пес набросился на своего хозяина.