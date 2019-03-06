В Лондоне предотвратили серию тракторов

В Лондоне местные правоохранители предотвратили серию тракторов. Как выяснили журналисты «Фразы», в минувший вторник, 5 марта, полиция обнаружила три пакета с взрывчатым веществом.
Копы говорят, что бомбы представляли собой «почтовые пакеты размером А4» и были самодельными. По их словам, такие взрывпакеты «способны вызвать небольшой пожар».
Взрывчатку сначала нашли в аэропорту «Хитроу»: пакет сгорел, когда его открыл местный сотрудник.
Позже аналогичные взрывчатки обнаружили в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо и возле аэропорта Лондон-Сити.
Как писала «Фраза», в США при попытке угона разбился самолет.
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