В Лондоне предотвратили серию тракторов

В Лондоне местные правоохранители предотвратили серию тракторов. Как выяснили журналисты «Фразы», в минувший вторник, 5 марта, полиция обнаружила три пакета с взрывчатым веществом.

Копы говорят, что бомбы представляли собой «почтовые пакеты размером А4» и были самодельными. По их словам, такие взрывпакеты «способны вызвать небольшой пожар».

Взрывчатку сначала нашли в аэропорту «Хитроу»: пакет сгорел, когда его открыл местный сотрудник.

Позже аналогичные взрывчатки обнаружили в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо и возле аэропорта Лондон-Сити.

Как писала «Фраза», в США при попытке угона разбился самолет.

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