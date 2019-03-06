Мэр Днепра пообещал 200 тыс. грн тем, кто сломает руку вандалам, рекламирующим наркотики. А лучше две

Городской голова Днепра Борис Филатов пообещал выплатит от 100 до 200 тыс. грн за информацию о наркоторговцах, чьи объявления «украсили» всю центральную часть города. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей „рекламой“ всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава», — написал мэр, добавив, что его «железное терпение» лопнуло.

«Для начала» Филатов объявил премию любому, кто «даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка». «100 000 гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000 из мэрского фонда», — добавил он.

«За каждого следующего пойманного — сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета», — заключил Филатов.