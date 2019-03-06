Всего за одну неделю жертвами гриппа в Украине стали четыре человека

От гриппа в Украине продолжают умирать люди. Как выяснили журналисты «Фразы», только за девятую неделю 2019 года жертвами болезни стали четыре человека.

Такие данные приводит Минздрав Украины.

Всего с начала этого года от гриппа в нашей стране умерли 45 людей.

Несмотря на растущее число жертв, чиновники говорят, что по Украине «наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ».

На сегодняшний день эпидемический порог превышен в Черновицкой и Хмельницкой областях.

В Минздраве подчеркнули: сегодня эпидемии гриппа в Украине нет.

Как писала «Фраза», в Киеве неполноценно функционирует каждая пятая школа.

Ранее в Минздраве подтвердили, что ситуация с гриппом в Украине может ухудшиться.