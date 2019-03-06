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Епископ Гедеон в США: в Украине нарушаются все нормы демократии

Епископ Гедеон в США: в Украине нарушаются все нормы демократии

В Украине нарушаются все нормы демократии и права человека. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом в эфире на радио ethno.fm в Калифорнии заявил наместник Десятинного монастыря Киева епископ Гедеон (Харон), которого в феврале депортировали из аэропорта в Борисполь - в США.

«Это (задержание и депортация владыки Гедеона в США, - ред.) нарушение всех догм демократии. Америка держится на трех китах: свобода слова, свобода печати, свобода вероисповедания. Это основа демократии и нормальной жизни любого общества. То, чего нет сегодня в Украине. Это то, что попирается, во всех смыслах этого слова. Человек не может выражать свои мысли свободно. Я об этом говорил и за это имел притеснения. Религиозные общины сегодня должны зайти в рамки, которые поставило государство. Нарушается и свобода печати – нельзя издавать и читать книги, которые ныне запрещаются властями в Украине», - подчеркнул владыка.

Епископ Гедеон напомнил, что об этом он рассказал в Конгрессе США.

«Состоялось слушание. Я там выступал перед конгрессменами, которые меня знают, и которые хотели помочь. Я объяснил им ситуацию. По их просьбе написал письмо госсекретарю, где официально все изложил. От себя лично написал письмо о положении дел в Украине, где нарушаются права человека. Эти слова претворились в жизнь, не прошло и двух недель после моего письма, которое было передано госсекретарю Соединённых Штатов и конгрессменам. Все это в жизнь претворилось, когда мне не дали пересечь границу Украины, хотя я родился в Украине, где жили мои родители, бабушки, прабабушки, дедушки… Меня лишили гражданства, аннулировали мой внутренний паспорт, внешний. Просто сказали, что он утерян. Представьте: вы идете на границу, даете в окошко паспорт, его берет офицер, а потом вызывает вас в комнату и говорит: «вы знаете, ваш паспорт утерян»», - рассказал наместник Десятинного монастыря.

Также епископ Гедеон опроверг обвинения в том, что у него тройное гражданство.

«У меня не тройное гражданство, это не правда! У меня двойное гражданство: я гражданин Украины и Соединённых Штатов. Я здесь жил более десяти лет, когда еще не было Украины и Российской Федерации, а был Советский Союз.

Также владыка Гедеон рассказал о своей службе в храмах США.

«Господь поставил меня служить на ниве Христовой, в Церкви Православной, где я несу послушание по сегодняшний день. В юности старцы предсказывали: «будешь открывать храмы и монастыри». Так и случилось. И в Сибири, и в Украине, и потом в США. Я был первым наместником храма в честь святого Ионна Шанхайского Сан-Францисского чудотворца.

В Калифорнии я служил с 90-х годов по благословению Православной Церкви, окормляя храмы в Санта-Барбаре и в Лос-Анжелесе, дом милосердия в Сан-Франциско», - рассказал епископ Гедеон.

Ранее сообщалось, что наместника Десятинного монастыря столицы епископа УПЦ Гедеона (Харона) депортировали в США 13 февраля. Накануне в США рассказал о нарушении прав верующих в Украине, о нападениях на храмы УПЦ, избиении верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

Ранее "Фраза" сообщала, что в РПЦ озвучили возможную причину депортации из Украины епископа Гедеона.

Тэги: США, общество, епископ, новости православия, УПЦ, новости Украины

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