За возвращение в ринг Кличко предложили очень круглую сумму. Но заработать ее будет совсем не просто

Стриминговая платформа DAZN предложила бывшему чемпиону мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Владимиру Кличко гарантированный контракт в $40 млн за возвращение на ринг. Как выяснили журналисты «Фразы», 42-летний украинец получит эту сумму, если проведет три боя на профессиональной арене ориентировочно в мае, сентябре и декабря текущего года.

Как сообщает «Новое время», первый бой должен пройти в Германии против одного из представителей первой десятки мирового боксерского рейтинга. Остальные два боя — это реванши против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, которым Кличко в свое время проиграл. Планируется, что поединки пройдут на стадионе Уэмбли в Лондоне.

При этом согласно одному из пунктов предлагаемого контракта, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущем.

Помимо гарантированного гонорара Кличко полагается процент с доходов от телетрансляции второго и третьего поединков. При этом DAZN обещает договориться о трансляции последнего боя с телеканалом ESPN.

В случае победы во всех боях украинец получит предложение стать послом DAZN.

Перед этим профильные СМИ сообщали, что бывший боксер якобы уже обсуждал некий выгодный контракт на три поединка непосредственно с главным акционером DAZN, уроженцем Украины Леном Блаватником. Однако сам Кличко слухи о своем возвращении опровергал.

Как сообщала «Фраза», Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры летом 2017 года, вскоре после поражения нокаутом от британского супертяжа Энтони Джошуа на Уэмбли в Лондоне.

Напомним, в конце ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Бой в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился поражением украинского супертяжа по очкам.