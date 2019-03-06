Спустя пять лет войны в рейтинге миллиардеров Forbes оказались сразу семь украинцев

В обновленном традиционном рейтинге самых богатых людей мира журнал Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Как выяснили журналисты «Фразы», самым богатым оказался владелец компаний «СКМ», «Метинвест» и «ДТЭК» Ринат Ахметов, который занял 272 строчку рейтинга с капиталом $6 млрд.

Как сообщает «Новое время», таким образом он поднялся по сравнению с прошлым годом сразу на 62 позиции.

За ним с большим отставанием идет владелец группы компаний «Ferrexpo» Константин Жеваго (1511 место). Его капитал, по подсчетам аналитиков, хоть и уменьшился по сравнению с прошлым годом, но все еще достигает $1,5 млрд.

1605 место делят владелец агрохолдинга «МХП» Юрий Косюк и металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук с капиталом $1,4 млрд у каждого.

Совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов — на 1818 месте с капиталом $1,2 млрд. Его партнер Игорь Коломойский разместился на 1941 месте с капиталом $1,1 млрд.

Последним украинцем в списке Forbes оказался владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский с $1 млрд ровно (2057 место). Как отмечает «Экономическая правда», таким образом он вернулся в список миллиардеров после четырехлетнего отсутствия.

Всего в рейтинг в этом году вошли 2153 миллиардера, что на 55 меньше, чем в 2018 году. Самым богатым, по версии журнала, в очередной раз стал исполнительный директор корпорации Amazon Джефф Безос с капиталом в $139,6 млрд. За ним идут основатель Microsoft Билл Гейтс с $96,5 млрд и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($82,5 млрд).

Как сообщала «Фраза», в конце 2018 года Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых писателей.