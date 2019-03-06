Синоптики рассказали о резком ухудшении погоды по всей Украине на выходных

На выходных, 9-10 марта, в Украине резко ухудшится погода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что по всей стране ожидаются дожди.

В Ужгороде и на юге Украины днем будет до 10-13 тепла, а ночью до 4-6.

На востоке днем будет плюс 8-11, а ночью до 3-5 тепла.

В остальных регионах страны будет прохладнее: до плюс 7-9 днем и 1-5 ночью.

В Киеве на выходных пройдут дожди. Днем похолодает до 7-9 градусов, а ночью ожидается до плюс 3-5.

Как писала «Фраза», зимой в столице был установлен уникальный температурный рекорд.