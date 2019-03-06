Специалисты ООН оценили мировой «черный рынок органов» в шестьсот миллионов долларов

Специалисты из ООН оценили мировой «черный рынок органов». Как выяснили журналисты «Фразы», его годовой оборот равен шестистам миллионам долларов.

Как пишет издание Prensa Latina, такие цифры озвучили в управлении ООН по наркотикам и преступности на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями в Гватемале, в котором также участвуют Гондурас, Сальвадор, Доминикана, Мексика, Коста-Рика.

В ООН заявили, что именно в этих странах проблема «черного рынка органов» ощущается сильнее всего.

Только в 2018 году власти Гватемалы получили 159 заявлений о преступлениях, связанных с эксплуатацией людьми, 274 жалобы на торговлю людьми и сразу 10 811 сообщений о сексуальном насилии.

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