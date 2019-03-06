После смерти Кита Флинта группа The Prodigy отменила все концерты

После самоубийства своего вокалиста Кита Флинта группа The Prodigy отменила все концерты. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом музыканты объявили у себя в «Фейсбуке».

Там появилось официальное обращение группы The Prodigy к своим фанатам во всем мире.

В нем говорится: «После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты отменены, данное заявление вступает в силу с этого момента».

Как известно, летом группа должна была выступить в Киеве.

Как сообщала «Фраза», вокалист и фронтмен культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии утром 4 марта. Ему было 49 лет.

Ранее в смерти солиста The Prodigy «обвинили» известного футболиста.