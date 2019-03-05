DziDzio показал фанатам интересную фотку и загадал загадку

Популярный украинский музыкант и шоумен Михаил Фома (aka DziDzio) выложил в социальную сеть Instagram свое архивное фото, на котором он «позирует» без бороды. Как выяснили журналисты «Фразы», поклонникам артиста предстоит угадать, когда был сделан этот снимок.

«Это я без бороды. Угадайте, какой это год?», ‒ задал вопрос своим подписчикам Михаил Хома.

Как следует из комментариев, мнения фанатов DziDzio разделились. Одни считают, что фотография была сделана во второй половине 90-х годов, другие же предполагают, что снимок сделали в начале 2000-х.

Как писала «Фраза», в Киеве неизвестные на двух джипах избили DziDzio.

Позднее стали известны подробности избиения DziDzio.