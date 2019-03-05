В смерти солиста The Prodigy «обвинили» известного футболиста

Полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи назвали косвенным виновником смерти лидера группы The Prodigy Кита Флинта. Как выяснили журналисты «Фразы», своими голами валлиец раз за разом отправляет «на тот свет» известных людей.

Как передают «Факты» со ссылкой на Sunday Express, знаменитости умирают в течении нескольких дней после гола Рэмзи уже 17-й раз. Впервые это случилось в августе 2009 гола, когда футболист забил «Портсмуту» ‒ умер сенатор Тед Кеннеди, младший брат 35-го президента США. Спустя два года футболист поразил ворота «Манчестер Юнайтед», а на следующий день был убит Усама бен Ладен.

Отмечается, что поначалу болельщики не придавали этим совпадениям никакого значения, но постепенно смерти знаменитостей после голов футболиста стали пугающе регулярными. Считается, что именно от «проклятия Рэмзи» умерли Стив Джобс, Муаммар Каддафи, Уитни Хьюстон, актеры Пол Уокер и Робин Уильямс, Дэвид Боуи, звезда «Гарри Поттера» Алан Рикман, Нэнси Рейган, Стивен Хокинг и российский олигарх Борис Березовский. И это еще далеко не полный список.

Как подчеркивает издание, футболиста никоим образом нельзя обвинять в так называемом «проклятии», однако эта ситуация выглядит крайне странной и даже мистической: второго марта 28-летний Рэмзи отличился точным ударом в поединке чемпионата Англии «Арсенал» ‒ «Тоттенхэм» (1:1), а через 2 дня не стало Кита Флинта.

Как писала «Фраза», ищите женщину: стали известны некоторые обстоятельства смерти фронтмена The Prodigy.

Ранее стала известна причина смерти Флинта из The Prodigy. Поговаривают, он был неизлечим.