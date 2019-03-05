В Испании умерла слониха, 43 года прожившая в одиночестве

Индийская слониха Флавия, получившая прозвище «самой грустной слонихи в мире», скончалась в зоопарке Кордовы (Испания) в возрасте 47 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», почти всю свою «сознательную» жизнь ‒ аж 43 года ‒ животное прожило в «гордом» одиночестве.

Как передает издание The Local, слониха внезапно упала в своем вольере, и после того, как не смогла подняться на ноги, ее были вынуждены усыпить.

Сообщается, что здоровье животного ухудшалось в течение нескольких месяцев, кроме того, она сильно страдала от депрессии.

Ранее зоозащитники неоднократно предпринимали попытки переместить Флавию к другим слонам, но успеха добиться не смогли.

Как писала «Фраза», ученые доказали, что слоны слышат звуки дождя на расстоянии 200 км.

Ранее в Индии появилась больница для слонов.