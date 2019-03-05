В ЦИК объяснили непонятливым, зачем нужно напечатать аж 60 миллионов бюллетеней

В Центральной избирательной комиссии Украины рассказали, зачем для проведения президентских выборов необходимо напечатать более 60 миллионов бюллетеней. Как выяснили журналисты «Фразы», такое количество «макулатуры» необходимо для проведения голосования в два тура.

Как передает УНИАН со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, ожидаемое количество бюллетеней было рассчитано следующим образом: согласно данным Государственного реестра избирателей, ожидаемое количество избирателей составляет 30 миллионов 28 тысяч 913 человек, в это число также добавляется еще 150 тысяч 145 бюллетеней (избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, которое на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке), а также кратность размещения избирательного бюллетеня в пределах полиграфического листа ‒ а это еще 742 бюллетеня.

Таким образом, необходимое количество бюллетеней для проведения первого тура составляет 30 миллионов 179 тысяч 800, столько же должны напечатать на случай проведения второго тура президентских выборов. Следовательно, всего ЦИК планирует заказать 60 миллионов 359 тысяч 600 бюллетеней.

Как писала «Фраза», такого количества кандидатов в президенты Украина еще не видела.

Ранее подписание Меморандума о честных выборах объединило оппозиционных кандидатов в Президенты.