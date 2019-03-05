Главные новости за 5 марта 2019 года

В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: убийца переоделся полицейским. Во вторник, 5 марта, возле дома по улице Флоренции, 9 (Днепровский район Киева) произошло убийство. Тут в салоне собственного авто Mercedes застрелили мужчину 1960 года рождения. Полиция сообщает, что погибший был местным жителем. Его убили выстрелом в голову.

Убитым в Киеве оказался важный фигурант дела «бриллиантовых прокуроров», — СМИ. В Днепровском районе Киева застрелили бизнесмена Сергей Киселев, 1960 г. р. По данным СМИ, его имя фигурировало в скандале с «бриллиантовыми прокурорами» в 2015 году. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, 23 октября 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов по заявлению учредителя ООО «ЮВК-Агат» Сергея Киселева. Он утверждал, что узнал среди прокурорских бриллиантах свои.

«Я сюда на сафари приехал»: бывшая танкистка из «ДНР» рассказала о россиянах на Донбассе. Руководство военными действиями на Донбассе осуществляют российские офицеры, которые прибывают на оккупированную территорию сроком на один год. Об этом рассказала бывший командир женского танкового экипажа «армии ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок). По ее словам, на данный момент «все российские офицеры приезжают на год» и «подчиняются командам из Новочеркасска, откуда все руководство „ДНР“ и „ЛНР“ осуществляется». При этом они получают в 2-3 раза больше денег на аналогичных должностях с местными жителями, которых они называют «аборигенами».

У Супрун заявили, что корь в Украине пошла на спад. Корь в Украине пошла на спад. Об этом сообщили в центре общественного здоровья Минздрава. В официальном сообщении говорится, что за последнюю подотчетную неделю по стране корью заболели 2524 человека. Это на 247 человек меньше, чем было неделей ранее.

В Днепре к приезду Порошенко мыли дороги и деревья. Во вторник, 5 марта, в Днепр приезжает президент Украины Петр Порошенко. К его приезду в городе провели «генеральную уборку». Из-за приезда Петра Порошенко «коммунальные службы перешли в особый режим работы и начали „умывать“ город с особым усердием».

На Хмельнитчине школьника осудили за травлю учителя. Нетешинский городской суд Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности школьника за буллинг. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Хмельницкой области. В частности, как сообщается, «буллером» оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим — его учитель. Буллинг проявлялся в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.

На одном из заводов Запорожья зафиксирована вспышка кори. В Запорожье случилось ЧП. Тут зафиксирована вспышка кори на заводе ПАО «Укрграфит». Как сообщает областной Минздрав, по последним данным тут заболели корью не менее шести человек.

Одну из улиц Николаева засыпало тоннами кукурузы. Утром вторника, 5 марта, в Николаеве случилось курьезное ДТП. Тут из фуры DAF прямо на дорогу высыпалось около десяти тонн кукурузы. Грузовая машина ехал по улице Чигрина и возле перекрестка с улицей Малой Морской в полуприцепе открылся задний борт, из которого посыпались зерна кукурузы.

По оценкам американцев, Украина в мире оказалась влиятельнее Польши. Украина оказалась на 39 месте в рейтинге влиятельности «лучших стран» мира, составленном US News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании. Исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов. Всего в рейтинге участвуют 80 стран. Их оценивают по экономическому и политическому влиянию, руководству, участии и формировании международных союзов и силе армии. В итоге именно по последнему показателю у Украины оказался довольно высокий балл.

Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться в президенты США. Представитель Демократической партии США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах главы государства 2020 года. Об этом 71-летний политик заявила уже сейчас. Так, в интервью Хиллари Клинтон сказала, что не будет конкурентом действующего президента Дональда Трампа на выборах в следующем году.

Ищите женщину: стали известны некоторые обстоятельства смерти фронтмена The Prodigy. Фронтмен и один из вокалистов группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство из-за развода с женой. По данным СМИ, в ходе раздела имущества с японкой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch, музыкант был вынужден продать свой дом. Это случилось за несколько дней до смерти Флинта. Его недвижимость в графстве Эссекс была выставлена на продажу за 1,5 млн фунтов стерлингов.

Как оказалось, плохие зубы могу привести к онкологии. Как оказалось, проблемы с зубами могут привести к раку толстой кишки. Об этом сообщили ученые из Колумбийского университета США. Все дело к бактериях, которые «живут» в зубном налете. Отмечается, что исследователи «выявили механизм действия бактерии F. Nucleatum, провоцирующей развитие опухоли». Выяснилось, что «новообразование развивается в кишечнике под воздействием белка аннексин A1, выполняющего связующую роль между бактерией и раковыми клетками».

Ученые узнали, что от лишнего веса тоже может быть польза. Оказывается, от лишнего веса может быть польза. Об этом рассказали исследователи Американской академии неврологии и университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. В их пресс-релизе говорится, что лишние килограммы, как это ни парадоксально, могут спасти от смерти при инсульте.