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Под Киевом три дня будут отмечать Масленицу

Под Киевом три дня будут отмечать Масленицу

8, 9 и 10 марта Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на самое масштабное в Украине празднование Масленицы, на которую в том числе выпадает Международный женский день. Как выяснили журналисты «Фразы», Масленица в Древнем Киеве — это не просто воссоздание обрядов, а целый калейдоскоп развлечений и оригинальных представлений.

Гостей Княжества ждут конное шоу, древние обряды, сжигание чучела, вкусные блины с различными начинками и разнообразие блюд, подарки на масленичном столбе, хороводы и забавы с гостями, мастер-классы по народным ремеслам, канатный спуск и детский куб-лабиринт, музеи, экспозиции и даже стрельба из требушета огненными ядрами.

К празднику 8 марта «Парк Киевская Русь» подготовил не только развлекательную программу, но и подарок. В этот день для женщин действует скидка на вход 50%, а девушкам до 18 лет вход бесплатный.

8 марта в Княжестве Киевская Русь вспомнят мудрых, красивых и сильных духом женщин древности и поздравят женщин современных. В торжественной обстановке представительниц прекрасного пола самого разного возраста посвятят в княгини. Княжеский титул смогут получить все желающие, пройдя интересный ритуал.

Праздничная программа начнется с парада княжеских флагов и продолжится «Парадом княгинь». Гостей ждет выход «Принца на белом коне» и «Карета любви», а еще: веселые игры-гадания на суженого-ряженого, конкурсы, хороводы. А также праздничный сюрприз: Сказка по мотивам древнеславянских былин с конно-трюковыми выступлениями, с использованием средневекового оружия. До самого вечера гостей ждут веселые гуляния и вкуснейшие румяные блины.

9 и 10 марта пройдет по-настоящему веселое и самое колоритное празднование Масленицы в настоящем, живом средневековом городе. Гостей ожидает гуляние с размахом: с аутентичной программой и множеством развлечений — не банальный концерт или продажа еды, а настоящее погружение в атмосферу праздника Масленицы.

Гостей ждут древние традиции Масленицы, захватывающее представление с участием конно-трюкового и пешего театра. А еще — торжественная церемония встречи князя, яркая авторская театрализованная программа, выступления народных коллективов и древний ритуал «Колодий». И все это в настоящем, живом средневековом городе, в окружении шедевров деревянного зодчества.

Посетители Древнего Киева увидят уникальную театрализованную постановку — «Масленичный вертеп», который будет озвучиваться на древнеславянском языке. Дважды в день можно будет увидеть сжигание чучела и принять участие в дружном хороводе вокруг него.

Вечером гостей ждет уникальное действо — стрельба из настоящего требушета горящими ядрами, а в субботу — еще и яркое ночное огненное шоу.

В Княжестве можно будет не только насладиться нон-стоп программой, но и прогуляться на породистых конях верхом и в экипажах, пострелять из лука и пометать топоры в средневековом тире, спуститься на скоростной горке «Змей Горыныч», полетать на канатном спуске «Полетайло», облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. А кроме этого: полакомиться румяными блинчиками с разными начинками, горячими напитками и блюдами с костра, купить оригинальные сувениры ручной работы, посетить музеи и научиться чему-то новому на многочисленных мастер-классах. Для совсем маленьких посетителей будет работать веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

Также напомним, что только в Княжестве Киевская Русь можно увидеть уникальный ансамбль деревянных сооружений. Ведь здесь воссоздается Древний Киев в его натуральных размерах и с его уникальной архитектурой: оборонительными стенами, Михайловскими воротами (высотой как 7-этажное здание), княжескими теремами и трибунами, Васильевской церковью, сторожевыми башнями, усадьбами киевлян X-XIІ веков и многими другими шедеврами древнего зодчества. Гостей также ждут музеи и экспозиции.

Кто захочет продлить свой праздник еще на день, сможет остаться на ночлег в комфортабельных номерах, предварительно забронировав места.
Древний Киев открывается в 10:00, начало программы в 13:30.

Цена билета 8-10 марта:
• для пенсионеров и студентов — 100 грн.,
• для детей школьного возраста — 50 грн.,
• для дошкольников — бесплатно,
• полный билет для взрослого:
8 марта — 200 грн. Акция: для девушек 18 лет и старше — 100 грн., а девушкам до 18 лет — бесплатно;
9-10 марта— 250 грн. Действуют скидки при покупке полных билетов (для взрослого) заранее на сайте: 04 по 08 марта — билеты по 200 грн.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи» согласно расписанию на сайте. Подробная информация: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Масленица, Парк Киевская Русь, новости Украины

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