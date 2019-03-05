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В РПЦ рассказали о помощи, которую оказывает Церковь на востоке Украины

В РПЦ рассказали о помощи, которую оказывает Церковь на востоке Украины

Глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какую помощь оказывают Русская и Украинская Православные Церкви нуждающимся на востоке Украины с 2014-го года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал на круглом столе «Миротворческая роль христиан в условиях современных глобальных конфликтов» 4 марта в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Текст выступления опубликован на patriarchia.ru.

«Отдельной страницей миротворческой деятельности Русской Церкви на современном этапе является Украина. Сразу после начала конфликта на Юго-востоке страны в 2014 году во всех российских храмах были проведены сборы средств для организации помощи мирным жителям Украины. Тогда было собрано более 128 миллионов рублей. Помощь вынужденным переселенцам и мирным жителям, пострадавшим от вооруженного конфликта, также оказывалась отдельными епархиями, монастырями и храмами Русской Православной Церкви. В этой работе участвовало молодежное движение «Православные добровольцы», направившее в епархии на востоке Украины гуманитарные грузы (свыше четырех тонн)», - рассказал митрополит Иларион.

Владыка также отметил, что «в сотрудничестве с зарубежными христианскими организациями была оказана гуманитарная помощь украинским беженцам, находящимся на территории Российской Федерации. Так, в 2014-15 годах совместно с Евангелистской ассоциацией Билли Грэма и благотворительной организацией «Samaritan’s Purse» было распределено свыше 63 тысяч наборов […]. Во взаимодействии с международной межцерковной организацией «Церкви в совместном действии» на территории Белгородской области России и Киевской области Украины в 2015-2018 годах было распределено 4160 гигиенических наборов, а также специальные средства гигиены для женщин (730 наборов) и младенцев (690 наборов). Одеяла и постельные принадлежности получили 935 человек, индивидуальные детские подарочные наборы (сладости, развивающие игры, игрушки) 10 тысяч человек. Помощь психологов была оказана около 1200 нуждающимся».

Митрополит Иларион рассказал, какую помощь оказывает УПЦ

«Усилиями Украинской Православной Церкви также осуществляются различные благотворительные программы для пострадавших: действуют проект «Добрый Киевлянин», предоставляющий адресную помощь переселенцам, центр гуманитарной помощи в Киеве. При храмах функционируют службы, оказывающие психологическую и духовную помощь пострадавшим, действуют благотворительные столовые для малообеспеченных семей. Ведется адресная доставка гуманитарной помощи (продуктов и медикаментов) на юго-восток Украины», - сообщил владыка.
Он объяснил, что «в служении миру, помощи людям, пострадавшим от вражды и насилия, мы видим свое призвание, возможность проявить деятельную любовь к ближним».

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ прокомментировали захват храма УПЦ на Тернопольщине.

Тэги: общество, РПЦ, новости православия, УПЦ, новости Украины

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