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«Я сюда на сафари приехал»: бывшая танкистка из «ДНР» рассказала о россиянах на Донбассе

«Я сюда на сафари приехал»: бывшая танкистка из «ДНР» рассказала о россиянах на Донбассе

Руководство военными действиями на Донбассе осуществляют российские офицеры, которые прибывают на оккупированную территорию сроком на один год. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью ТСН рассказала бывший командир женского танкового экипажа «армии ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок).

По ее словам, на данный момент «все российские офицеры приезжают на год» и «подчиняются командам из Новочеркасска, откуда все руководство „ДНР“ и „ЛНР“ осуществляется». При этом они получают в 2-3 раза больше денег на аналогичных должностях с местными жителями, которых они называют «аборигенами».

«В каждой службе есть кадровый военный россиянин, который руководит службой, и его заместитель — местный. В батальоне — командир батальона — „турист“, а его заместитель — местный, — рассказала перебежчица. — Начальник штаба батальона, если „турист“, то получает около 100 тысяч рублей, а наш местный его заместитель — 33 тысячи. Это чистыми. Плюс им выдают квартиры, они имеют полный соцпакет. А в „ДНР“ у нас никаких соцпакетов нет. И получаем не официальную зарплату, а материальную помощь».

Кроме того, прибывающие на Донбасс россияне, по словам Дрюк, подписывают приказ, согласно которому они должны жить отдельно и не имеют права общаться с «аборигенами», за исключением моментов, связанных со службой. «Им нельзя общаться с женщинами, на что они благополучно плевать хотели», — добавила танкистка, подчеркнув, что «есть командиры батальонов, которые нашли свою любовь, живут с девочками, нарожали детей и платят в России взятку, чтобы остаться или выйти там на пенсию, а дальше служить здесь».

При этом она признала, что многих приехавших на Донбасс россиян откровенно обманывают, выводя за штат.

В то же время говоря о мотивации российских наемников она рассказала, что есть те, кто «приезжает отдохнуть от бумажной работы» или «выслуживаются перед руководством штаба». Никого из них «личный состав не волнует, они преследуют свои цели».

«Знаю, что некоторые люди из России приезжают на Донбасс, как на сафари. На короткое время — пострелять, и все», подчеркнула Дрюк, сообщив о реаниматологе из России, который отказался оказывать помощь раненным. «Говорю ему — делай, а он — не буду! Спрашиваю — почему? Отвечает — я сюда на „сафари“ приехал. То есть пострелять, поприкалываться, повзрывать, людей поубивать, как зверей», — сообщила перебежчица.

Как сообщала «Фраза», 4 марта 2019 года стало известно, что на подконтрольную территорию Украины благодаря действиям СБУ была выведена сепаратистка Светлана Дрюк, занимавшая в «ДНР» должность начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ.

Тэги: убийство, Россия, армия, Донбасс, оккупация, агрессия, Донецкая народная республика

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