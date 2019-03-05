В Армении установили памятный хачкар, подаренный Союзом армян Украины

2 марта в Айруме (Армения — Лорийская область) усилиями Союза армян Украины (САУ) состоялось открытие хачкара, посвященного памяти жертв трагедии в Сумгаите, сообщает AnalitikaUA.net.

На церемонии открытия присутствовали представитель САУ в Донецкой области Рубен Макарян, Почетный консул Украины в Лорийской области Саак Гудратян, глава Ахталы Аркадий Тамазян, представители Федерации украинцев Армении и жители Айрума.

Как известно, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, с 2015-го года в разных регионах Украины было открыто более 20 хачкаров. Хачкар в Айруме — первый, установленный Союзом армян Украины за пределами страны.

Обряд освящения хачкара провели священник отец Хетум Тарвердян и пастор Алавердинского прихода Микаэль Шагоян. В конце церемонии священники также отслужили панихиду по жертвам Сумгаитской резни.

Большинство жителей Айрума — это беженцы, которые поселились там в 1988 году после трагичеких событий в Азербайджанской ССР.

Как сообщалось ранее, в первое воскресенье марта, в Часовне Србоц Наатакац в Киеве прошла поминальная служба по жертвам армянских погромов в Сумгаите. Службу, на которой присутствовали новоназначенный посол Тигран Сейранян и многочисленные представители армянской диаспоры, возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян. Материал про погромы армян в Сумгаите был показан в эфире известного украинского телеканала.

Как известно, армянская община Украины — одна из крупнейших диаспор в стране. Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей.