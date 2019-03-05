У Супрун заявили, что корь в Украине пошла на спад

Корь в Украине пошла на спад. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в центре общественного здоровья Минздрава.
В официальном сообщении говорится, что за последнюю подотчетную неделю по стране корью заболели 2524 человека. Это на 247 человек меньше, чем было неделей ранее.
Не обошлось без жертв болезни: на прошлой неделе от кори в Хмельницкой области умер младенец. Это уже десятая смерть за год.
С начала года корью в Украине заболели 26 544 людей.
Как писала «Фраза», на одном из заводов Запорожья зафиксирована вспышка кори.
Сообщалось, что в Украине больных корью больше, чем во всех странах Европы вместе взятых.