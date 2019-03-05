Убитым в Киеве оказался важный фигурант дела «бриллиантовых прокуроров», – СМИ

В Днепровском районе Киева застрелили бизнесмена Сергей Киселев, 1960 г. р. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его имя фигурировало в скандале с «бриллиантовыми прокурорами» в 2015 году.

Как сообщает ТСН со ссылкой на источники, 23 октября 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов по заявлению учредителя ООО «ЮВК-Агат» Сергея Киселева. Он утверждал, что узнал среди прокурорских бриллиантах свои.

Якобы они были изъяты у него в начале августа 2010 г во время обысков по делу об изготовлении и сбыте поддельных бриллиантов. При этом бизнесмен утверждал, что это клевета, и на него давят из-за нежелания «делиться».

Информацию об убийстве Киселева на своей странице в Facebook подтвердил бывший заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование этого дела.

"Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найдеными при обыске у зама облпрокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько млн долларов и десяток килограммов золота, - написал Сакварелидзец. - В показании называл фамилии тогдашнего зама генпрокурора и зама министра МВД. Так же рассказал, что взамен на то, чтобы забыть за украденный при обыске нал и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло".

Официально данная информация еще не подтверждена.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 5 марта, возле дома по улице Флоренции, 9 (Днепровский район Киева) в салоне собственного авто Mercedes неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения. По данным свидетелей, «убийца был одет в полицейскую форму с шевроном с тремя звездами на груди».

Напомним, 5 июля 2015 года в результате спецоперации СБУ и Генпрокуратуры были задержаны начальник Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

По данным следствия, Корниец и Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире Корнийца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть «бриллиантовым».

Печерский райсуд избрал меру пресечения для Шапакина и Корнийца в виде содержания под стражей с размером залога в 3,2 млн грн. Оба подозреваемых внесли залог и вышли из СИЗО. Позже генеральный прокурор Виктор Шокин уволил Корнийца и Шапакина.