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Журналисты уличили зоозащитников в пытках и убийствах людей

Журналисты уличили зоозащитников в пытках и убийствах людей

Всемирный фонд дикой природы (WWF) финансирует формирования в Азии и Африке, которые пытают и расстреливают людей, заподозренных в браконьерстве. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли журналисты BuzzFeed, изучив данные о работе фонда в шести странах, в том числе Непале, Камеруне, ЦАР и Индии.

Как сообщает Lenta.ru, проведя более сотни интервью и проанализировав тысячи документов, в том числе конфиденциальных, журналисты узнали, что сотрудники WWF организовывали специальные антибраконьерские миссии, участникам которых выплачивалась зарплата, их обучали и выдавали им экипировку, в том числе ножи, дубинки и приборы ночного видения. Как утверждается, эти военизированные формирования нападали на жителей деревень, избивали и пытали их, а также убивали, в том числе расстреливали.

В качестве примера приводится случай в Непале, где в 2006 г рейнджеры из национального парка Читван схватили местного жителя по подозрению в том, что он помог сыну закопать рог носорога на заднем дворе. Несмотря на то, что ценность в итоге не нашли, непальца посадили в клетку-тюрьму, где избивали и пытали так, что он умер. В итоге троих сотрудников парка обвинили в убийстве, но со временем дело прекратили, а WWF продолжил финансировать Читван.

Еще один случай якобы произошел в Национальном парке Лобеке в Камеруне. В 2017 году, охранники стали пытать 11-летнего мальчика на глазах его родителей. После этого деревня затем подала жалобу в WWF, которая так и осталась без ответа.

Кроме того, WWF якобы организовывал, финансировал и управлял скрытными сетями информаторов, в которых людей вовлекали и удерживали запугиванием и угрозами мести.

Организацию также подозревают в попытке закупать оружие для рейнджеров.

В расследовании указывается, что это продолжается уже многие годы, причем верхушка фонда знает о нарушениях прав человека.

В организации на запрос журналистов заявили, что нарушения прав человека недопустимы, в том числе ради сохранения дикой природы и пообещали провести независимое расследование приведенных в статье фактов.

Тэги: пытки, убийство, мир, Азия, Африка, зоозащитник, Всемирный фонд дикой природы

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