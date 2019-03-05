Исследователи заявили, что опасная для мужчин химия стала встречаться и в еде

Ученые бьют тревогу: по их словам, опасные для потенции вещества пластификатор диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила стали все чаще встречаться не только в бытовой химии, но и в еде. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования об угрозе для мужчин провели специалисты из университета Ноттингема в Великобритании.

Как пишет издание MedicalXpress, в ходе своих исследований ученые проверили влияние данных веществ на мужчин, отобрав полторы сотни образцов спермы доноров.

Специалисты говорят, что пластификатор диоктилфталата «был обнаружен в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях», а пластификатор полихлорированного бифенила выявили в продуктах питания, в частности – в овощах, фруктах, мясе и полуфабрикатах.

Издание пишет, что данные химикаты «уменьшали подвижность сперматозоидов и увеличивали фрагментацию ДНК, также при повышенной концентрации они сильно снижают «качество» спермы и, в итоге, могут привести к бесплодию у мужчин».

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