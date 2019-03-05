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На Хмельнитчине школьника осудили за травлю учителя

На Хмельнитчине школьника осудили за травлю учителя

Нетешинский городской суд Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности школьника за буллинг. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

В частности, как сообщается, «буллером» оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим — его учитель. Буллинг проявлялся в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения по статье о травле участника образовательного процесса Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 грн.

Как сообщали СМИ, впервые в истории Украины учащегося осудили за буллинг в феврале этого года в Борисполе Киевской области.

Тэги: суд, общество, школа, Хмельницкая область, школьник, образование, буллинг, новости Украины

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