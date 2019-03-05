По оценкам американцев, Украина в мире оказалась влиятельнее Польши

Украина оказалась на 39 месте в рейтинге влиятельности «лучших стран» мира, составленном US News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов.

Как сообщает «Голос Америки», всего в рейтинге участвуют 80 стран. Их оценивают по экономическому и политическому влиянию, руководству, участии и формировании международных союзов и силе армии. В итоге именно по последнему показателю у Украины оказался довольно высокий балл.

Исследователи назвали Украину страной, «история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной а также между коррупцией и реформами».

На первом месте, как и в прошлом году, оказались США. За ними следуют Россия и Китай.

Отметим, что выше Украины — на 35 позиции — оказалась Беларусь. Исследователи отметили ее мощную связь с Россией. «Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает чрезвычайно тесные политические и экономические связи с Россией», — говорится в исследовании.

В то же время Польша по степени влиятельности оказалась лишь на 44 месте — между Казахстаном и Азербайджаном.

Замыкают рейтинг Литва, Словакия, Словения, Латвия и Эстония.

В целом же в рейтинге «лучших стран» USNews, составленном по целому ряду критериев, от туризма до качества жизни, Украина заняла 65 место, улучшив по сравнению с прошлым годом свои позиции на 4 пункта.

Как сообщала «Фраза», в начале года Украина оказалась в списке самых «нездоровых» стран мира.