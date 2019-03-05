Как оказалось, плохие зубы могу привести к онкологии

Как оказалось, проблемы с зубами могут привести к раку толстой кишки. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили ученые из Колумбийского университета США.

Как цитирует их издание MedicalXpress, все дело к бактериях, которые «живут» в зубном налете.

Отмечается, что исследователи «выявили механизм действия бактерии F. Nucleatum, провоцирующей развитие опухоли». Выяснилось, что «новообразование развивается в кишечнике под воздействием белка аннексин A1, выполняющего связующую роль между бактерией и раковыми клетками».

По словам ученых, «треть случаев колоректального рака связано с повышением концентрации F. Nucleatum, сопровождающим такие заболевания, как пародонтит и кариес».

Исследователи говорят: «Такие опухоли являются наиболее агрессивными и чаще других приводят к летальному исходу».

Также отмечается, что «снижение концентрации бактерий и блокирование действия белка аннексин A1 замедляет рост опухоли».

Как писала «Фраза», врачам удалось излечить человека с ВИЧ.

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