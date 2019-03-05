Ищите женщину: стали известны некоторые обстоятельства смерти фронтмена The Prodigy

Фронтмен и один из вокалистов группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство из-за развода с женой. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в ходе раздела имущества с японкой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch, музыкант был вынужден продать свой дом.

Как сообщает The Sun, это случилось за несколько дней до смерти Флинта. Его недвижимость в графстве Эссекс была выставлена на продажу за 1,5 млн фунтов стерлингов.

Как отмечается, Каи в момент смерти Флинта находилась в Японии. О ее реакции на случившееся ничего не сообщается.

По информации газеты, после разрыва с супругой фронтмен The Prodigy пребывал в депрессии и мог снова начать употреблять наркотики. Сам он признавался, что длительное время страдал наркотической и алкогольной зависимостью, и что лишь жене удалось «спасти его».

Хотя на данный момент нет информации о том, когда именно умер Флинт, и как долго его тело находилось в доме, однако известно, что еще в субботу он выполнял ежедневную пробежку со своим тренером. При этом, по словам одного из свидетелей, Роба Хадграфта, он пребывал «в отличной форме и расположении духа».

Известно также, что в этом году The Prodigy были приглашены в качестве хедлайнеров знаменитого фестиваля современного искусства в Гластонберри.

Как сообщала «Фраза», вокалист и фронтмен культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии утром 4 марта 2019 года. Ему было 49 лет.

Вскоре его коллеги сообщили о том, что тот покончил жизнь самоубийством. Однако официального подтверждения этой информации до сих пор не появилось.