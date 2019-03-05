Ученые узнали, что от лишнего веса тоже может быть польза

Оказывается, от лишнего веса может быть польза. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали исследователи Американской академии неврологии и университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

В их пресс-релизе говорится, что лишние килограммы, как это ни парадоксально, могут спасти от смерти при инсульте.

Ученые говорят: «Давно отмечалось, что лишний вес повышает вероятность выживания людей, переживших тяжелые болезни почек и сердца».

Во время эксперимента исследователи следили за состояние здоровья стариков штата Калифорния, у которых был инсульт, разделив их на группы исходя из уровня ожирения.

Выяснилось, что, как пишут ученые, «лишний вес положительно влиял на здоровье людей, переживших инсульт». Так, самые толстые старики умирали на 62% реже, чем другие пациенты с нормальным весом.

Исследователи говорят, что худым пациентам, наоборот, «не хватало сил на восстановление».

Как говорят ученые, «у людей с лишним весом значительно больше резерв питательных веществ, который помогает им выжить в том случае, если борьба с последствиями инсульта затянулась».

Как писала «Фраза», были названы три главные проблемы человечества.

Как оказалось, от ожирения «сохнет» мозг.