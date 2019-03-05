Стало известно о тайной болезни рэпера Децла

Стало известно о врожденном заболевании покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал его отец Александр Толмацкий.

Музыкальный продюсер поведал российский СМИ, что именно врожденное заболевание в итоге привело к острой сердечной недостаточности у его сына.

Александр Толмацкий сообщил, что «наличие гипертрофической кардиомиопатии выявили судмедэксперты, болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте».

Он добавил: «Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца».

О том, что Децл умер от острой сердечной недостаточности, сообщил и Следственный комитет РФ.

Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Ему было тридцать пять лет.

Как писала «Фраза», мать рэпера Децла назвала причину смерти сына.

Ранее полиция заинтересовалась стаканом, из которого перед смертью пил рэпер Децл.