В СБУ подтвердили переход начальника штаба из «ДНР» на сторону Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила факт вывода на подконтрольную территорию Украины сепаратистки Светланы Дрюк, занимавшую в «ДНР» должность начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина сообщила «чекистам» очень ценную информацию.

Как передает пресс-служба СБУ, переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которого были получены важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

«СБУ получены дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НЗФ, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ», ‒ сказано в сообщении.

Отмечается, что фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, и это требовало от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации.

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