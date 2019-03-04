Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Суд признал незаконным повышение тарифов на газ. В Кабмине уже отреагировали

Суд признал незаконным повышение тарифов на газ. В Кабмине уже отреагировали

В понедельник, 4 марта, Окружной административный суд Киева признал незаконным постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», в Кабмине по этому поводу особо не переживают, поскольку действие данного документа давно отменено... самим Кабмином.

Как передает NewsOne со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владимира Гройсмана Василия Рябчука, обжалованное постановление Кабинета министров от 27 апреля 2016 № 315 утратило силу согласно постановлению Кабмина от 19 октября 2018 № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа».

В тоже время он подчеркнул, что, несмотря на это, Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение в установленном порядке.

Как писала «Фраза», украинцам объяснили, почему ни в коем случае нельзя снижать тарифы на газ.

Ранее в «Нафтогазе» объяснили непонятливым, сколько на самом деле должен стоить газ.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Киев, суд, общество, ЖКХ, тарифы, закон, экономика, постановление, отмена, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.03.19 08:51

Воруйте миллиардами. За это вам точно ничего не будет

Автор: Александр Карпец

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
26.02.19 20:28

Заявление РПЦ по Украине – запоздалая и бесполезная реакция

Автор: Дмитрий Скворцов

Дайджест

Как украинцу купить акции Google, Amazon, Apple или Facebook. Пошаговая инструкция
04.03.19 16:00

Как украинцу купить акции Google, Amazon, Apple или Facebook. Пошаговая инструкция

Автор: Петр Шевченко, «Новое время»

Выбор редакции
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 4 марта 2019 года

Главные новости за 4 марта 2019 года
04.03.19 19:00
365
Последние новости
04.03.19 21:49

В СБУ подтвердили переход начальника штаба из «ДНР» на сторону Украины
04.03.19 21:00

Суд признал незаконным повышение тарифов на газ. В Кабмине уже отреагировали
04.03.19 20:20

Возле офиса Зеленского обнаружили прослушку, установленную СБУ, ‒ СМИ
04.03.19 19:47

Порошенко получил крупные дивиденды от «траста» Ротшильдов
04.03.19 19:00

Главные новости за 4 марта 2019 года
04.03.19 17:06

В РПЦ прокомментировали захват храма УПЦ на Тернопольщине
04.03.19 16:34

Шулявский мост таки отправляется на реконструкцию. Стала известна схема объезда
Фото и Видео
В Сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове
В Сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове
В Сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове
В Сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове
В одном из столичных ресторанов посетитель подрался с охраной из-за разбитого микрофона для караоке
В одном из столичных ресторанов посетитель подрался с охраной из-за разбитого микрофона для караоке
На киевской окраине прямо в подъезде повесился мужчина (18+)
На киевской окраине прямо в подъезде повесился мужчина (18+)
На Тернопольщине «Правый сектор» помог представителям ПЦУ завладеть храмом УПЦ
На Тернопольщине «Правый сектор» помог представителям ПЦУ завладеть храмом УПЦ
Оползень на золотом руднике в Индонезии унес с десяток жизней
Оползень на золотом руднике в Индонезии унес с десяток жизней
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
Ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян
Ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян
На один из американских штатов обрушились два торнадо: погибли десятки людей
На один из американских штатов обрушились два торнадо: погибли десятки людей
В столице произошло кровавое ДТП с арабами
В столице произошло кровавое ДТП с арабами
В Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции
В Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.