Суд признал незаконным повышение тарифов на газ. В Кабмине уже отреагировали

В понедельник, 4 марта, Окружной административный суд Киева признал незаконным постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», в Кабмине по этому поводу особо не переживают, поскольку действие данного документа давно отменено... самим Кабмином.

Как передает NewsOne со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владимира Гройсмана Василия Рябчука, обжалованное постановление Кабинета министров от 27 апреля 2016 № 315 утратило силу согласно постановлению Кабмина от 19 октября 2018 № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа».

В тоже время он подчеркнул, что, несмотря на это, Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение в установленном порядке.

Как писала «Фраза», украинцам объяснили, почему ни в коем случае нельзя снижать тарифы на газ.

Ранее в «Нафтогазе» объяснили непонятливым, сколько на самом деле должен стоить газ.