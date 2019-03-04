Возле офиса Зеленского обнаружили прослушку, установленную СБУ, ‒ СМИ

Возле киевского офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского, расположенного на улице Белорусской, 3, был обнаружен комплекс устройств для негласного сбора информации. Как выяснили журналисты «Фразы», хоть прослушку и установила СБУ, но одному из лидеров президентской гонки беспокоиться совершенно не о чем.

Как передает kyiv.web2ua со ссылкой на издание «theБабель», спецслужба прослушивала не офис Зеленского, а совсем другое здание, расположенное через несколько домов на противоположной стороне улицы.

«Оборудование было установлено по решению суда по другому делу», ‒ заявил изданию источник в правоохранительных органах.

По его словам, СБУ проводила спецоперацию по расследованию государственной измены, однако фигурантов уголовного дела он, по понятным причинам, не назвал.

Как писала «Фраза», «народному кандидату» Зеленскому припомнили Евромайдан.

Ранее Зеленский занял эфир Порошенко, чтобы объявить о выдвижении в президенты.