Порошенко получил крупные дивиденды от «траста» Ротшильдов

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал получение 856 млн гривен доходов в январе-феврале 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельстуют данные из Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Как передают «Украинские новости», за период с 1 февраля ‒ 1 марта глава государства задекларировал 280,4 млн гривен доходов, из которых: 169,6 млн дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», 2,1 млн процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ), 104,1 млн возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

В январе же Президент задекларировал 576 млн гривен доходов, из них: 548,7 млн дивидендов от Rothschild Trust, 26,2 млн дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» и 1,1 млн процентов от вкладов в МИБ.

Как отмечает издание, январские декларации президента могли относиться как к доходу за 2018, так и за 2019 год, поскольку существенные изменения в имущественном состоянии декларируются в десятидневный срок с момента их получения.

Полную же декларацию о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать до 31 марта включительно.

Как писала «Фраза», Порошенко получил солидные дивиденды от представителей «мировой закулисы».

Ранее Петр Порошенко рассказал, чем хотел бы заняться в случае провала на выборах.